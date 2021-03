Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Einbruchsversuche - Die Polizei startet Zeugenaufruf

Dormagen (ots)

Am Montag (29.03.), gegen 10:05 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Tatverdächtige, sich Zutritt zu einem Wohnhaus an der Friedenstraße in Dormagen zu verschaffen. Da die Bewohner entgegen der Annahme der Unbekannten zu Hause waren, wurde sie bei dem Versuch die Terrassentür aufzuhebeln gestört. Sie flüchtete umgehend vom Tatort. Die Verdächtige soll etwa 165 Zentimeter groß und circa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte dunkles Haar und trug einen Mundschutz. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke und blauen Jeans.

Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt nun. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

In Dormagen-Rheinfeld hatten in der Zeit von Sonntag (28.03.), etwa 20 Uhr, und Montag (29.03.), etwa 9 Uhr, Unbekannte versucht, eine Gartentür an einem Grundstück an der Andreasstraße gewaltsam zu öffnen.

In Dormagen-Horrem verschafften sich zwischen Samstag (27.03.), 19 Uhr, und Montag (29.03.), 16:40 Uhr, ein oder mehrere Tatverdächtige Zutritt zu einer Gartenlaube am Rudolf-Harbig-Weg. Sie gelangten durch das Aufbiegen der Tür in den Innenraum und durchsuchten die Schränke nach Stehlgut. Sie entkamen anschließend unerkannt.

Auch in diesen beiden Fällen nimmt die Polizei Hinweise entgegen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

Mehr als die Hälfte aller Einbrüche bleibt im Versuch stecken. Viele der Taten scheitern an technischen Sicherungen. Die Polizei berät und gibt Tipps, wie man sich vor ungebetenem Besuch schützen kann. Mehr über das kostenlose Angebot erfährt man auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

