Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Pferd in See ertrunken (Korrektur)

Papenburg (ots)

Am Samstag ist gegen 19:50 Uhr ein Pferd im Wiek-See in Papenburg ertrunken. Wie die Ermittlungen jetzt ergaben, unternahm ein 67-Jähriger einen abendlichen Ausritt. Als er sich im Flachwasserbereich befand, scheute das Pferd unverhofft auf, warf den Reiter ab und lief in Richtung Seemitte, wo es aufgrund des tiefen Wassers letztendlich ertrank. Ein Rettungsversuch durch den Reiter misslang. Das Pferd wurde am Sonntagmorgen von der Feuerwehr aus dem See geborgen.

