Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Blitzeinschlag in zwei Wohnhäusern

Dörpen (ots)

Gleich zu zwei Einsätzen wurde die Feuerwehr vergangene Nacht gegen 01:30 Uhr in die Straße Hoher Esch in Dörpen gerufen. Vermutlich durch Blitzeinschläge kam es zu einer Überspannung in der Stromleitung bei zwei Einfamilienhäusern, wodurch in beide Häusern mehrere Elektrogeräte Schaden nahmen. Die Feuerwehr konnte in beiden Fällen kein Feuer feststellen.

