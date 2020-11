Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0789 --Erneut Farbattacke auf Polizeirevier--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen/ Mitte, Parkallee/Sandstraße Zeit: 27.11.2020, 01:15 Uhr

In Schwachhausen wurde das Polizeirevier erneut mit mehreren mit Farbe gefüllten Christbaumkugeln beworfen. Die Polizei durchsuchte daraufhin zwei Wohnungen von drei Tatverdächtigen in Schwachhausen.

Gegen 02:00 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung die Farbe an der Fassade in der Parkallee. Mehrere mit blauer Farbe gefüllte Christbaumkugeln waren gegen das Revier geworfen worden. Aufgrund weiterer Ermittlungen und der ähnlichen Vorgehensweise vor gut einer Woche (Siehe PM 0770) ordnete die Staatsanwaltschaft noch in der Nacht Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Wohnungen von drei Frauen im Alter von 20 und 23 Jahren in Schwachhausen an. Dort stellten die Einsatzkräfte diverse Beweismittel sicher.

In derselben Nacht brachten unbekannte Plakate mit der Aufschrift "Eure Schiffe retten keinen" und "#Leave no one behind" an der Fassade eines FDP-Parteibüros in der Sandstraße in Mitte an. Ob es einen Zusammenhang zu der Farbattacke auf das Polizeirevier gibt, wird derzeit ebenfalls ermittelt.

Der Staatsschutz ermittelt und prüft auch Zusammenhänge zu vorangegangenen Anschlägen auf Polizeiliegenschaften in Bremen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell