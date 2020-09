Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - 4,76 Promille

Worms (ots)

Gestern, um 13:00 Uhr ist ein 46-jähriger Wormser in der Mainzer Straße vor einem Fitnessstudio über ein am Fahrradständer abgestelltes Fahrrad gestürzt. Wie der Eigentümer feststellt, ist hierbei an seinem Zweirad Sachschaden entstanden. Da man sich nicht einig ist, wird eine Polizeistreife hinzugerufen. Hierbei wird bei dem Wormser ein Atemalkoholwert von 4,76 Promille festgestellt. Der Mann wird aufgrund des hohen Alkoholwertes mit dem Rettungswagen zur weiteren Beobachtung ins Klinikum gebracht.

