Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: hochwertiges Fundfahrrad in der Pfrimm

Worms (ots)

Am Sonntag, den 27.09.2020, gegen 10:30 Uhr, wird der Polizei in Worms mitgeteilt, dass sich in der Pfrimm unter der Brücke Binger Straße in Worms ein Fahrrad befinden soll. Vor Ort kann ein augenscheinlich hochwertiges Herrenrad in der Pfrimm liegend festgestellt werden. Durch die hilfsbereite Feuerwehr Worms wurde das Fahrrad aus dem Wasser gezogen und durch die Polizei zur Eigentumssicherung sichergestellt. Das Fahrrad ist bei der Polizei nicht als gestohlen gemeldet. Falls der Eigentümer sein Fahrrad wiedererkennt, dann kann er es mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizei in Worms abholen.

