Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub im Parkhaus - Polizei fahndet nach flüchtigem Duo und sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Montagmittag (29.3.) kam es in einem Parkhaus an der Breslauer Straße in Neuss zu einem Straßenraub. Eine 27-jährige Frau aus Dortmund hielt sich gegen 14:00 Uhr an ihrem Pkw in einem Parkhaus an der Breslauer Straße auf, als sie von zwei bis dato unbekannten Männern in ihr Auto gedrängt und auch geschlagen wurde. Nach Angaben der Geschädigten hätten die Unbekannten eine Pistole bei sich gehabt. Passanten wurden auf die Schreie der Frau aufmerksam und eilten zur Hilfe. Die Täter flüchteten, nachdem sie die Handtasche sowie eine Einkaufstasche aus dem Fahrzeug entwendet hatten, in unbekannte Richtung.

Die Verdächtigen sollen beide circa 20 bis 25 Jahre alt sein und dunkle Kleidung getragen haben. Einer der beiden Täter trug eine FFP 2 Maske und hat dunkle, kurze Haare. Auf seiner Jacke seien an den Armen sowie an den Schultern grüne und rote Applikationen gewesen.

Eine sofortige Fahndung der Polizei nach den Räubern verlief bislang ohne Erfolg.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlung aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise auf das flüchtige Duo geben können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell