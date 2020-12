Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Randalierer

DeidesheimDeidesheim (ots)

Weil sich ein 22-Jähriger in Deidesheim aggressiv verhielt, verständigte eine Frau am Dienstag (1. Dezember 2020) gegen 22:05 Uhr die Polizei Haßloch. Der Mann baute sich vor den Beamten auf und provozierte diese mit der Aussage ein Messer in Kleidung zu haben. Ein plötzlicher Fluchtversuch konnte unterbunden, der Mann aber nicht beruhigt werden. Erst nach der Androhung, dass der Taser (Elektroimpulsgerät) zum Einsatz kommt, zügelte sich der Mann und konnte gefesselt werden. Der Störenfried ist der Polizei bestens bekannt. Er wurde mit einem Rettungswagen nach Bad Dürkheim in eine Klinik überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius

Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell