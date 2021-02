Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer im Parkhaus

Hagen (ots)

In der Zeit vom 04.02.2021, 17:00 Uhr bis 05.02.2021, 08:15 Uhr, trieben Randalierer in einem Parkhaus am Märkischen Ring in Hagen ihr Unwesen. Im Treppenhaus und auf den Parkdecks wurden insgesamt vier Feuerlöscher entleert. Die dazugehörigen Metallschränke und Schlüsselkästen wurden beschädigt. Die Kosten für Reinigung und Sachschäden werden auf ca. 700EUR geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

