Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 52 - Verkehrsunfall bei Schwalmtal - Drei Menschen verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 13. April 2021, 19.10 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 52 bei Schwalmtal wurden drei Menschen verletzt. Zwei Männer mussten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Düsseldorfer Polizei war ein 18-jähriger Mann aus Belgien mit seinem Ford Transit auf der A 52 in Richtung Roermond unterwegs. Bei Schwalmtal prallte er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Skoda. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern und rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford Transit geriet auf die ansteigende Leitplanke, riss einen Wildschutzzaun um, streifte einen Baum und kam letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Auch der Skoda blieb abseits der Fahrbahn stehen. Der 18-Jährige und sein 38-jähriger Beifahrer (ebenfalls aus Belgien) verletzten sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Die 55-jährige Skoda-Fahrerin aus Niederkrüchten wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 22.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell