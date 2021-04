Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf-Heerdt - Rauschgiftdealer aufgeflogen - Fünf Männer in Untersuchungshaft - Mehrere Kilo Marihuana sichergestellt

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf-Heerdt - Rauschgiftdealer aufgeflogen - Fünf Männer in Untersuchungshaft - Mehrere Kilo Marihuana sichergestellt

Seit dem Wochenende befinden sich fünf Männer im Alter von 23 bis 39 Jahren wegen Handels mit nicht geringen Mengen Rauschgifts in Untersuchungshaft. Drei Kilo Marihuana konnten sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Am vergangenen Freitagnachmittag fiel den Beamten der Polizeiinspektion Mitte zunächst am Düsseldorfer Hauptbahnhof ein Pkw mit drei Personen auf. Die Halterabfrage ergab dann auch entsprechende Verdachtsmomente. Die Zivilfahnder des "ET" - Einsatztrupp Mitte - hefteten sich an die Fersen der Verdächtigen. Schließlich kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Heerdter Landstraße zu einem Treffen mit sechs weiteren Männern. Die Verdächtigen waren mit zwei weiteren Pkw angereist. Als die Übergabe eines großen Pakets mit Drogen erfolgte, griffen die Ermittler mit Unterstützung des "ET PRIOS" zu und konnten drei Kilo Marihuana sicherstellen. Vor Ort wurden neun Tatverdächtige überprüft. Fünf der Verdächtigen wurden am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt. Die Männer mit albanischer Staatsangehörigkeit befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Die anderen Personen wurden wegen fehlender Haftgründe entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell