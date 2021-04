Polizei Düsseldorf

POL-D: Duisburg - A59 Richtung Dinslaken - Pkw schleuderte gegen Mittelschutzplanke - Ehepaar verletzt - Hoher Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Samstag, 10. April 2021, 19.07 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor gestern Abend auf der A59 bei Duisburg der Fahrer eines Pkw die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Er selbst und seine Frau wurden dabei verletzt. Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 34-Jährige aus Oberhausen mit seiner 33-jährigen Frau auf der A59 in Richtung Dinslaken zwischen dem Kreuz Duisburg und der Anschlussstelle Duisburg-Ruhrort. Während eines Überholvorgangs verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in die Mittelschutzplanke. Sein Auto kam völlig zerstört und entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Die Richtungsfahrbahn musste bedingt durch die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt werden. Kurz nach 20.00 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Der 34-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine Ehefrau wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Der Verkehr staute sich zeitweilig über einen Kilometer zurück.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell