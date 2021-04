POL-HR: Morschen: Unbekannte Täter brechen insgesamt sieben Pkws auf

Polizei Homberg

Aufbrüche von sieben Pkws Tatzeit: 22.04.2021, 21:30 Uhr bis 23.04.2021, 08:00 Uhr Insgesamt sieben Pkws wurden in der vergangenen Nacht in Neumorschen und Altmoschen aufgebrochen. Die Täter stahlen Bargeld, ein Handy und Schlüssel aus den Pkws. In Neumorschen wurden drei Pkws in der Brauhausstraße und ein Pkw in der Entengasse aufgebrochen. In Altmorschen brachen die Täter je einen Pkw in der Paul-Frankfurt-Straße, der Forststraße und der Bahnhofstraße auf. Die Täter brachen bei allen Pkws die Seitenscheibe der Beifahrertür auf. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

