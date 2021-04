Polizei Homberg

POL-HR: Morschen-Altmorschen: Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Täter stehlen Tabakwaren

Homberg (ots)

Morschen-Altmorschen

Einbruch in Lebensmittelgeschäft Tatzeit: 23.04.2021, 00:47 Uhr bis 00:54 Uhr Tabakwaren im Wert von wenigen hundert Euro erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Nürnberger Landstraße. Die Täter brachen zwei hintereinander befindliche Eingangstüren auf und gelangten hierdurch in den Markt. Im Markt stahlen sie mehrere Beutel mit Tabak, welche sie in einen Sack füllten. Mit der Beute flüchteten die Täter vom Tatort. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell