Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Ein arbeitsreicher Tag liegt hinter der Freiwilligen Feuerwehr Werne. Zu fünf Einsätzen sind die freiwilligen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne heute alarmiert worden.

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

FEUER_2 - LZ1 - möglicher Kaminbrand

Am heutigen Mittwochmorgen um 07:42Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einem vermeintlichen Kaminbrand in die Herzogstraße in Werne alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte meldete sich die Eigentümerin und bestätigte eine Fehlfunktion der Heizung. Der Bereich wurde vorsorglich kontrolliert und die Wartung durch eine Fachfirma bzw. durch einen Schornsteinfeger empfohlen. Die Einsatzstelle konnte gegen 8 Uhr an die Bewohnerin übergeben werden.

F_BMA - LZ1 - LG2 - ausgelöste Brandmeldeanlage

Kurz darauf um 08:38 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte sowie die Löschgruppe 2 aus Langern zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Lagerkomplex im Wahrbrink in Werne alarmiert. Die Alarmierung stellte sich als einen durch ein Hubarbeitsgerät abgefahrenen Sprinklerkopf heraus. Durch den Wasseraustritt in dieser Sprinklerlinie interpretierte die Brandmeldeanlage einen Löschvorgang und alarmierte die Einsatzkräfte. Nach Kontrolle des Gebäudes bzw. des Auslösebereiches und dem Abschiebern der betroffenen Sprinklerlinie wurde die Anlage zurücksetzt und die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben. Im Einsatz waren der Rettungsdienst Werne, die Polizei sowie 24 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Werne. Einsatzende war um 09:20Uhr.

F_BMA - LZ1 - LG2 - ausgelöste Brandmeldeanlage

Um 10:06 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte und die Löschgruppe 2 aus Langern erneut zu der bereits am Morgen ausgelösten Brandmeldeanlage bei einem Lagerlogistiker im Wahrbrink in Werne alarmiert. Die Alarmierung stellte sich als einen Fehlalarm bzw. Druckabfall in der Sprinkleranlage heraus. Nach Kontrolle des Gebäudes bzw. des Auslösebereiches und dem Hinweis der Kontrolle durch eine Wartungsfirma wurde die Anlage zurücksetzt und die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben. Im Einsatz waren der Rettungsdienst Werne, die Polizei sowie 21 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Werne. Einsatzende war um 10:55 Uhr.

F_BMA - LZ1 - ausgelöste Brandmeldeanlage

Zum vierten Einsatz am heutigen Tag wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 16:07 Uhr alarmiert. Diesmal hat die Brandmeldeanlage eines Altenheims an der Straße Becklohhof in Werne ausgelöst. Ein Trupp vom erst eintreffenden Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20) erkundete den ausgelösten Bereich. Grund für das Auslösen der Brandmeldeanlage war Rauch, der durch das Kochen von Essen zum Rauchmelder gezogen war. Der Bereich wurde quergelüftet und die Anlage wurde zurückgestellt. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 16:35 Uhr gemeldet werden. Im Einsatz waren 11 ehrenamtliche Kräfte des Löschzugs 1 mit 3 Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1], sowie der Rettungsdienst, ein Notarzt, der organisatorische Leiter Rettungsdienst, der leitende Notarzt und die Polizei.

TH_1 - LZ1 - fallen Dachpfannen vom Haus

Um 19:49 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte zum fünften Mal am heutigen Tag alarmiert. Das Alarmstichwort lautete "TH_1 - Dachpfannen fallen vom Haus". Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Situation. Es lagen bereits zerbrochene Dachpfannen auf dem Gehweg vor dem Haus. Die Drehleiter wurde direkt in Stellung gebracht, damit Einsatzkräfte den Dachbereich kontrollieren konnten. Der Trupp hat als erste Maßnahme weitere lockere Dachpfannen entfernen können. Dadurch konnte die akute Gefahr gebannt werden. Zudem wurde die Dachrückseite ebenfalls auf lose Dachpfannen überprüft. Vermutlich waren die Dachpfannen durch die Schneemassen der letzten Wochen verschoben bzw. an ihre Grenzen gekommen. Der betroffene Gehweg wurde weiträumig mit Flatterband abgesperrt, damit Passanten sich nicht weiter in Gefahr begeben. Das Gebäude wurde dem Eigentümer mit der Auflage übergeben, dass kurzfristig ein Dachdecker den betroffenen Dachbereich sichern muss. Der Kreisleitstelle in Unna konnte gegen 21:15 Uhr Einsatzende gemeldet werden. Im Einsatz waren 12 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit 4 Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-RW1-1], sowie die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell