Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ1 - LG2 - Verkehrsunfall, 4 PKW, 2 Personen verletzt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Am Montagmorgen wurden die Löschgruppe 2 aus Langern und der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne per digitalem Meldeempfänger mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Verkehrsunfall, 4 PKW, 2 Personen verletzt" auf die Selmer Landstraße in Werne Ehringhausen alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache ereignete sich vor Ort ein Auffahrunfall zwischen insgesamt 3 PKW. 3 Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Von uns wurde der Brandschutz sichergestellt. Durch den Aufprall lösten bei einem Fahrzeug die Airbags aus, hier wurde aufgrund der potenziellen Brandgefahr die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Da bei einem PKW die Ölwanne gerissen ist wurde dort eine Schuttmulde drunter gestellt, damit das restliche Öl nicht auf die Straße läuft. Das schon ausgelaufene Öl wurde mittels Bindemittel abgestreut und wieder aufgenommen. Für zwei PKW waren Abschleppfahrzeuge erforderlich, da diese nicht mehr fahrbereit waren. Für die Dauer von ca. 45 Minuten war die Selmer Landstraße voll gesperrt. Im Einsatz waren 28 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit 7 Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1, 1-GWL-1, 2-LF10-1, 2-MTF-1], sowie die Polizei, der Rettungsdienst, der Christoph 8, der organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL) und der Leitende Norarzt (LNA). Der Kreisleitstelle Unna konnte gegen 08:50 Uhr Einsatzende gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell