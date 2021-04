Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Werl - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Welver (ots)

In Welver-Schwefe und Werl-Büderich gingen unbekannte Täter jeweils einen Zigarettenautomaten an. Die Taten wurden am Dienstagmorgen (20. April) entdeckt.

Während es bislang noch nicht feststeht, ob der Zigarettenautomat in der Straße "Zum Vulting" in Schwefe dem Aufbruch standhielt, geht die Polizei bei dem Tatort in Büderich, an der Büdericher Bundesstraße / Schlesienstraße davon aus, dass die Unbekannten keine Beute machten. Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell