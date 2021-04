Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Störmede - Dachstuhlbrand

Geseke (ots)

Am Dienstag (20. April), gegen 18.45 Uhr, bemerkte ein Spaziergänger einen Dachstuhlbrand im Steinweg in Störmede. Die Bewohner konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen und die hinzugerufene Feuerwehr den Brand löschen. Ob durchgeführte Dacharbeiten am selben Tag für das Feuer ursächlich sein könnten, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergeben. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Brandschaden auf 80.000 Euro. (reh)

