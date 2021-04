Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Mehrere BMWs angegangen

Welver (ots)

Unbekannte Täter gingen mehrere Autos der Marke BMW zwischen Montag (19. April), 17 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr, in Welver an. Um in die Fahrzeuge zu gelangen, frästen sie teilweise ein Loch in die Fahrertür. Aus dem Innenraum bauten sie dann das Navigationsgerät, Radio oder Lenkrad aus. Als Tatorte konnte die Polizei die Straßen Ulmenweg, Im Gestenwinkel und die Erlenstraße ausmachen. Aufgrund der vermuteten Lautstärke beim Fräsen hofft die Polizei auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02922-91000. (reh)

