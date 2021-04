Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen - Brand im Mehrfamilienhaus (Erstmeldung)

Homberg (ots)

Soeben wurde der Polizei in Melsungen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus am Berliner Platz gemeldet. Personen sollen sich nicht mehr im Gebäude befinden. Es wird nachberichtet.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

