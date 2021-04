Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruchversuch in Schule scheitert

Gronau (ots)

Versucht einzubrechen haben Unbekannte in das Werner-von-Siemens-Gymnasium in Gronau. Die Täter beschädigten neben dem Haupteingang eine Fensterscheibe. Eingestiegen in das Gebäude an der Laubstiege sind die Täter nicht. Zu dem Geschehen kam es zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 06.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

