Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Ford Kuga gestohlen

Heiden (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde von einem Privatgrundstück an der Ramsdorfer Straße in Heiden ein weißer Ford Kuga mit den Kennzeichen BOR-HR 888 gestohlen.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell