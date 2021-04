Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrerin übersehen

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 53-Jährige am Freitagmorgen in Vreden erlitten. Die Vredenerin war gegen 09.35 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Von-Siemens-Straße in Richtung Otto-Hahn-Straße unterwegs, als ein 20-Jähriger ihren Weg kreuzte. Der Marler wollte mit seinem Transporter von der Von-Siemens-Straße auf ein Firmengelände abbiegen. Dabei übersah er die parallel zu ihm fahrende Radfahrerin und es kam zur Kollision in deren Folge die Vredenerin stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

