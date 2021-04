Polizei Paderborn

POL-PB: Sachbeschädigung durch Feuer in leerstehendem Hotel - Jugendlicher flüchtet mit Fahrrad

Bad Wünnenberg (ots)

(CK) - Am Samstagabend (24.04., 19.30 Uhr) meldete ein aufmerksamer Zeuge eine Rauchentwicklung in einem Teil eines leerstehenden Hotels an der Straße Am Kurpark. Als die eingesetzten Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, war die Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten beschäftigt; aus dem Dach des linken Gebäudes war deutlich Rauch erkennbar. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden. Es entstand kein eigentlicher Gebäudeschaden, die Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Noch am Samstagabend wurde der Brandort polizeilich beschlagnahmt.

Gleichzeitig dazu wurden polizeiliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, da der Melder angegeben hatte, einen etwa 16-18 Jahre alten männlichen Jugendlichen beobachtet zu haben, der parallel zur Brandentdeckung von dem rückwärtigen Balkon des linken Hauses gesprungen war.

Anschließend flüchtete der junge Mann mit einem weiß-blauen Fahrrad, welches er zuvor unter dem zuvor beschriebenen Balkon abgestellt hatte, fuhr zu einer Infotafel im Kurpark, studierte diese kurz, um dann in Richtung Aabach-Talsperre weiterzufahren. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschreiben: Männlich, etwa 16-18 Jahre, 180 cm, schlank, mitteleuropäisches Aussehen, Kappe.

Am heutigen Tag nahmen Brandexperten der Kreispolizeibehörde Paderborn den Tatort in Augenschein. Nach bisherigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das Feuer in der ersten Etage gelegt wurde.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Sachbeschädigung durch Feuer machen? Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Jugendlichen machen, der vom Tatort flüchtete? Wer kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell