Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrerin beim Fahrstreifenwechsel angefahren

Paderborn (ots)

(mb) Eine 19-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntagabend bei einem verkrhsunfall auf der Detmolder Straße verletzt worden.

Gegen 21.25 Uhr fuhr eine 45-jährige Opel-Astra-Fahrerin in Richtung Bad Lippspringe. Kurz vor der Kreuzung Herbert-Schwiete-Ring wechselte sie vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte dabei mit einer 19-jährigen Motorradfahrerin, die in die gleiche Richtung fuhr. Die junge Frau stürzte mit ihrer 400er Kawasaki und rutschte rund 20 Meter über den Gehweg. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

