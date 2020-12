Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hatzenbühl zwischen 04.12.20 und 05.12.20 - erneut Scheibe eines Fensters eingeworfen

HatzenbühlHatzenbühl (ots)

Unbekannte Täter hoben, vermutlich am 04.12.20 gegen 20:00 Uhr, einen Kanaldeckel in der Straße "am Stadion" in Hatzenbühl aus. Am Gelände des Fußballvereins beschädigten diese dann eine hölzerne Sitzbank und warfen anschließend mit dem Kanaldeckel das Fenster eines Durchgangsbereichs des Vereinsheims ein. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden gefertigt. Sollten zur genannten Zeit diesbezüglich verdächtige Personen im Bereich Raiffeisenring/am Stadion/Kirchwiese getroffen worden sein, so bittet die Polizei Wörth um Zeugenhinweise.

