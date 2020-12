Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pleisweiler-Oberhofen - Diebstahl während des Einkaufs

Bad BergzabernBad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 03.12.2020, zwischen 17:30 und 18:15 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in Pleisweiler- Oberhofen zu einem Diebstahl. Der Geschädigte hatte seine zuvor getätigten Einkäufe im Kinderwagen verstaut. Diesen ließ er im Eingangsbereich des Marktes stehen, um weiter einkaufen zu können. Während seines Einkaufes wurde von einer bislang unbekannten Person die Einkäufe aus dem zurückgelassen Kinderwagen entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

