POL-PDLD: Zeugenaufruf! Motocrossfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Am Samstag, 05.12.2020 wurde durch eine Streife der PI Edenkoben eine Motocrossmaschine auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Maikammer festgestellt. Der Fahrer führte die Maschine ohne die vorgeschriebenen Kennzeichen, weshalb die Streife das Krad kontrollieren wollte. Der Fahrer ergriff beim Anblick der Polizeibeamten sofort die Flucht in Richtung Ortskern Maikammer und fuhr trotz entsprechender Haltesignale und eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn in Richtung Neustadt-Diedesfeld davon. Dabei erreichte der Krad-Fahrer teilweise Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h innerhalb von Maikammer. Im Anschluss versuchte der Krad-Fahrer weiter, sich der Kontrolle in Richtung der Klausenthalhütte über Feld- und Wirtschaftswege zu entziehen. Dabei rammte der Kradfahrer einmal den Streifenwagen der eingesetzten Kollegen, es entstand ein Schaden von mindestens 2000 EUR. Schließlich wendete der Kradfahrer und fuhr wieder in Richtung L512, um über die dortigen Feldwege zu flüchten. Dies misslang zunächst, da der Kradfahrer beim Befahren des Grünstreifens an der L512 mit dem Krad zu Fall kam. Nach dem Sturz rappelte sich der Fahrer wieder auf und flüchtete mit seinem Krad in die Weinberge, so dass eine Verfolgung mit dem Streifenwagen nicht weiter möglich war. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zur Identität des Fahrers und des Kennzeichens der Motocrossmaschine geben können. Der Fahrer war mit einer schwarzen Motorradjacke, einem schwarzem Motocross-Helm mit Stickern und schwarzen Cross-Stiefeln mit weißen Schnallen bekleidet. Bei dem Motorrad handelte es sich um eine Motocross-Maschine in auffällig orangefarbener Lackierung, die ohne Kennzeichen geführt wurde. Gegen den Fahrer des Motorrads wurden umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

