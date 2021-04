Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Unbekannte Täter stehlen gelbe Ortsschilder

Homberg (ots)

Schwalm-Eder-Kreis

Diebstahl von Ortstafeln Tatzeit: 09.04.2021 - 23.04.2021 In den letzten drei Wochen wurden im Schwalm-Eder-Kreis in verschiedenen Ortschaften gelbe Ortsschilder entwendet. In der Zeit vom 09.04.2021 bis zum 18.04.2021 stahlen unbekannte Täter die Ortstafeln von Homberg-Waßmuthshausen Richtung Homberg-Rodemann, von Neuental-Zimmersrode Richtung Borken-Nassenerfurth, von Frielendorf Richtung Frielendorf-Spieskappel, von Gilserberg-Moischeid Richtung Gilserberg, von Frielendorf-Leimsfeld sowie Gilserberg-Itzenhain. In der Zeit vom 19.04.2021 bis zum 23.04.2021 stahlen vermutlich die gleichen Täter die Ortstafel von Jesberg Richtung Densberg. Die Täter begaben sich jeweils zu den Ortstafeln, demontierten diese von ihren Haltern und stahlen sie. Der Gesamtschaden beträgt derzeit 1050,- Euro Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 oder die Hinweise Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

