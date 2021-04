Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Graffiti in Hillerse

Hillerse (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag besprühten bislang Unbekannte mehrere Schaukästen und Mauern im Bereich der Hauptstraße und Am Brink in Hillerse. Dabei wurde hellblaue Farbe benutzt und ein szenetypischer Tag hinterlassen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Meinersen, unter 05372 97850, zu melden.

