Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 36-jährige PKW-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab wird verletzt - #polsiwi

57250 Netphen-Irmgarteichen, Koblenzer Straße (ots)

Am Samstagnachmittag, 03.04.2021 gegen 18:10 Uhr, befuhr eine 36-jährige PKW-Fahrerin die Koblenzer Straße in Irmgarteichen in Richtung Gernsdorf. In einer Rechtskurve kam sie vermutlich infolge eines medizinischen Notfalles nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Gebäude. Die Fahrzeugführerin wurde dadurch verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 30.000 Euro.

