Polizei Essen

POL-E: Essen: Autofahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45144 E-Frohnhausen:

Mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete Montagabend (1. März) ein Autofahrer, im Stadtteil Frohnhausen, vor der Polizei. Gegen 22:10 Uhr fiel einer Funkstreife ein grauer Mercedes GLC 250 Kombi auf der Curtiusstraße/Ecke Berliner Straße auf. Der Essener Fahrzeugführer war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Als sich die Beamten zwecks Kontrolle dem Auto auf der Berliner Straße näherten, drückte der Pkw-Fahrer noch mehr auf das Gaspedal. Er bog nach links in die Kuglerstraße in Richtung Burckhardtstraße ab. Dort verloren die Polizisten den Flüchtenden aus den Augen. Kurze Zeit später fanden sie den Wagen in der Sackgasse, am Ende der Burckhardtstraße, unmittelbar am Riehlpark, auf. Der Fahrer war verschwunden. Die Polizei ermittelt gegen einen 38-Jahre alten Tatverdächtigen, den sie ermittelte und vorläufig festnahm. Ob hier Alkohol oder Drogen eine Rolle spielten, zeigt in den nächsten Tagen die Auswertung seiner Blutprobe. Der Ermittler sucht Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer und/oder seines Fahrverhaltens machen können. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter 0201/829-0. / MUe.

