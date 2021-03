Polizei Essen

POL-E: Essen: Oldtimer während der Urlaubszeit aus Tiefgarage entwendet - 1. Folgemeldung - Fotofahndung - Tatverdächtiger von Blitzer erwischt? - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Der Besitzer eines Oldtimers traute wohl seinen Augen nicht, als er seinen roten Mercedes 280 SL Pagode nicht mehr wie gewohnt in der Tiefgarage vorfand.

Während der zweiwöchigen Urlaubszeit muss der rote Oldtimer aus der Garage an der Redtenbacherstraße entwendet worden sein.

Aufmerksame Nachbarn erinnerten sich, dass der Wagen am Dienstagabend (18. August) gegen 20 Uhr noch in seiner Parklücke stand. Der Besitzer stellte jedoch am darauffolgenden Tag (19. August) gegen 15 Uhr den Verlust des Oldtimers fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Wir berichteten am 20. August 2020 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4684698)

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen E-MS303H blieb seitdem unauffindbar.

Die Polizei erhielt per Mail einen Hinweis von aufmerksamen Zeugen aus Rüttenscheid. Diese beobachteten und fotografierten zwei männliche Personen, die sich auffällig stark für einen anderen Oldtimer interessierten. Dieser Hinweis und die Tat in Bredeney liegen in einem engen zeitlichen Zusammenhang.

Die männlichen Personen waren selbst unterwegs mit einem hochwertigen Mercedes mit dem Kennzeichen KR-W45.

Weitere Ermittlungen erbrachten folgende Blitzerfotos von zwei Männern, die mit diesem Mercedes (KR-W45) unterwegs waren. Ob es sich dabei um dieselben Personen handelt, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe bei der Identifizierung der auf den Lichtbildern abgebildeten Personen. Wer kennt die Männer? Wer kann Hinweise zu deren aktuellem Aufenthaltsort geben? Wem ist das Fahrzeug aufgefallen?

Hinweise nimmt der zuständige Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.

Die Bilder der gesuchten Männer können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-diebstahl-von-kraftfahrzeugen /JH

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell