POL-GF: Diebstahl von Kunststoffflaschen

Polizeiinspektion Gifhorn

Gifhorn (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden im Bereich des Isenbütteler Weges in Gifhorn mehrere große Kunststoffsäcke mit alten Plastikflaschen entwendet. Die Getränkeflaschen stammen vom Hof eines dort ansässigen Getränkemarktes und wurden in der Nacht von mehreren Tätern entwendet. Für die Tat nutzten die Täter einen schrottreifen Pkw-Anhänger. Mittels des Anhängers transportierten sie die Säcke in das gegenüberliegende Waldstück südlich der Wolfsburger Straße. Im Waldgebiet wurden in der Nähe der Wolfsburger Straße 10 Plastiksäcke und im Bereich der Nordhoffstraße 5 Säcke abgeladen. Der Anhänger wurde von den Tätern in einen Graben geschoben. Wer kann Hinweise zu den Tätern und zum Eigentümer des benutzten Anhängers machen? Polizei Gifhorn 05371/ 980-0

