Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Auf Crossmaschinen durch die Wälder

Boitzenhagen/ Wahrenholz (ots)

Bereits im Sommer 2020 kam es im Bereich Boitzenhagen zu Beschwerden gegen Fahrer von Crossmaschinen, die ohne Zulassung in den umliegenden Wäldern unterwegs waren. Nach einem erneuten Hinweis wurde nun ein 28- Jähriger aus Boitzenhagen als einer der Fahrer identifiziert.

Bereits am Wochenende wollten Beamte der Polizei Wittingen drei Crossmaschinen kontrollieren, die ohne Kennzeichen auf der Hauptstraße in Wahrenholz fuhren. Während ein 23-Jähriger aus Gifhorn die Fahrt stoppte, flüchteten die beiden anderen Fahrer über Felder. Eine Stunde später meldeten sie sich jedoch bei den Beamten. Sie gaben zu, die Kennzeichen entfernt zu haben um in den Wäldern unerkannt zu bleiben.

Gegen alle vier Fahrer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

