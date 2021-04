Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit 1 schwer- und 3 leichtverletzten Personen

L 320, Vollbüttel (ots)

1 schwer- und 3 leichtverletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Nachmittag des 17.04.2021 auf der L 320, zwischen den Ortschaften Vollbüttel und Leiferde, ereignete. Der Fahrer eines Geländewagens wollte von der L 320 nach links in einen Feldweg abbiegen. Als 3. Fahrzeug hinter dem Geländewagen folgte ein BMW, dessen Fahrer zu diesem Zeitpunkt ein Überholmanöver einleitete. Beim Abbiegen des Geländewagens kam es dann zum Zusammenstoß mit dem überholenden BMW. Während die beiden männlichen Insassen des BMW mit leichteren Verletzungen davonkamen, zog sich der Fahrer des Geländewagens schwere und seine Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Alle verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 25.000,-EUR geschätzt. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die L 320 kurzzeitig gesperrt werden.

