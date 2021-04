Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Sachbeschädigungen gesucht

Knesebeck und Müden (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 04:20 Uhr, zündeten zwei vermutlich alkoholisierte Jugendliche oder Heranwachsende an einer Toilette für Bauarbeiter. Diese stand in der Baustelle an der Straße "Breiter Weg" in Knesebeck und ging dabei nicht in Fallen auf. Anschließend beschädigten sie mehrere zur Abholung bereitgestellte Müllsäcke in angrenzenden Straßen. Der Schaden am Toilettenhäuschen wird auf 150 Euro geschätzt.

Zu einer kleinen Serie von Sachbeschädigungen ist es am vergangenen Wochenende in Müden gekommen. Die Vermutung liegt nahe, dass bei den drei Taten ein Zusammenhang besteht. So wurde zum einen durch unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Verglasung der Bushaltestelle im Dehnenweg zerstört, zum anderen wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:45 Uhr, eine blaue Mülltonne auf einem Hof an der Straße "Auf der Graube" beschädigt. Dazu kommt eine eingeworfene Fensterscheibe an einem Haus am Molkereiweg, hier wird der Tatzeitraum von Freitag bis Dienstag eingegrenzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 650 Euro.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten ihre Beobachtungen an die jeweiligen Polizeidienststellen in Wittingen bzw. Meinersen weiterzugeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell