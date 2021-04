Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Vandalismus an IGS Wittingen

Wittingen (ots)

In zwei Nächten während der Schulferien kam es an der IGS Wittingen in der Spittastraße und an der Außenstelle der Schule in der Rammestraße jeweils zu Sachbeschädigungen. Die Taten ereigneten sich in der Nacht vom 30. auf den 31. März und vom 08. auf den 09. April. Dabei wurden jeweils Gegenstände im Bereich des großen Schulhofs der IGS zerstört und die Außenfassade der Außenstelle, sowie ein dortiges Stromverteilerhaus mit Graffiti beschmiert. An der Außenstelle wurde zudem am 30./31. März eine Fensterscheibe zerstört und andere Scheiben zerkratzt. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Wittingen unter 05831-25288-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell