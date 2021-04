Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Teurer "Dummejungenstreich"

Hillerse/ Meinersen (ots)

Bereits im Februar kam es mehrfach zu Eierwürfen auf zwei Wohnhäuser in Hillerse. Insgesamt neun Mal warfen zunächst Unbekannte die Lebensmittel an Fenster und Fassaden. Da das Eiweiß in das Mauerwerk einzog, musste eine Reinigungsfirma zur Beseitigung beauftragt werden. Der Gesamtschaden belief sich auf ca. 500 Euro.

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte zunächst ein 16-Jähriger aus Hillerse und später auch seine beiden Freunde aus Braunschweig als Verursacher ermittelt werden. Alle drei sind bereit sich für ihre Taten zu entschuldigen und die Eltern kommen für die Reinigungskosten auf. Daneben müssen sich zwei der drei nun strafrechtlich wegen Sachbeschädigung verantworten, der dritte ist noch Strafunmündig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell