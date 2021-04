Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstahl von einer Baustelle - Zeugen gesucht

Gifhorn (ots)

Aus einer zum Tatzeitpunkt unverschlossenen Baustelle der IAV an der Rockwellstraße in Gifhorn entwendeten bislang Unbekannte am Donnerstagnachmittag zwei Akku-Bohrschrauber der Marken Bosch bzw. Festool. Der Gesamtwert beider Maschinen beträgt ca. 600 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Gifhorn, unter 05371-9800, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell