Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Koffer mit Baumaschinen gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Aus dem Rohbau des Seniorenheimes auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses an der Herminenstraße in Bückeburg ist am Montag durch einen Verantwortlichen bemerkt worden, dass über das vergangene Wochenende ein dort abgestellter Koffer mit Baumaschinen gestohlen wurde.

In dem Koffer befanden sich ein Bohrhammer und ein Akkuschrauber der Marke Hilti, sowie drei dazugehörige Akkugeräte.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

