Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Unfallzeugen

Nienburg (ots)

(Haa)Am Montag, den 08.02.2021, wurde in der Hansastraße, in 31582 Nienburg, ein geparkter Pkw beschädigt. Der blaue Renault Megane mit Nienburger Kennzeichen war zwischen 06:45 Uhr und 16:30 Uhr, am Fahrbahnrand, in Höhe der Hausnummer 10, geparkt. Durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer wurde der Wagen im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei in Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 05021/9778-0 zu melden.

