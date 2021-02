Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfallflucht - Unfallverursacher meldet sich erst nachträglich bei der Polizei

Nienburg (ots)

(Haa) Am Montag, den 08.02.2021, gegen 19:50 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Lendenberg, in 31582 Nienburg, ein Verkehrsunfall mit einem dort geparkten Seat Leon. Ein Anwohner hatte einen lauten Knall gehört und beim Blick aus dem Fenster das beschädigte Fahrzeug bemerkt. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Nienburg nahm den Verkehrsunfall vor Ort auf. Gegen 22:20 Uhr meldete sich der flüchtige Unfallverursacher dann bei der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen war der 35-jährige Mann aus Nienburg mit seinem VW Golf auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern geraten und mit dem geparkten Seat kollidiert. Aufgrund der Tatsache, dass der Fahrer den Unfall nicht direkt im Anschluss, sondern erst Stunden später bei der Polizei meldete, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

