Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Linsburg- Verkehrsunfall - Fahrer fuhr unter dem Einfluss von Drogen und ohne geeignete Bereifung

Nienburg (ots)

(Haa) Am Montag, den 08.02.2021, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße, in 31636 Linsburg, ein Unfall zwischen einem niederländischen Lkw und einem BMW X1. Der 20-jährige Fahrer des Mercedes Sprinter war trotz der widrigen Wetterverhältnisse mit Sommerbereifung unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er mit seinem Fahrzeug auf der Ortsdurchfahrt ins Rutschen und kollidierte dann mit dem ihm entgegenkommenden SUV. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Während der Unfallaufnahme durch einen Funkstreifenwagen der Polizei Nienburg, äußerte der junge Mann aus den Niederlanden, dass er am Vortag Marihuana konsumiert habe. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte die Angaben des Mannes. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Drogenmissbrauches ein

