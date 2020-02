Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200219 - 0172 Frankfurt-Seckbach: Linker Airpod entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 13-jähriger Frankfurter hielt sich am Dienstag, den 18. Februar 2020, gegen 20.10 Uhr, an der Bushaltestelle "Eschweger Straße", in der Heinz-Herbert-Karry-Straße auf.

Dort sprach ihn ein Unbekannter an und entriss ihm den linken Kopfhörer. Schließlich forderte er den Geschädigten auf, ihm auch noch den rechten Ohrhörer und die Aufbewahrungsbox zu übergeben. Dabei zeigte er auf seine Hosentasche und deutete den Besitz eines Messers an. Nachdem ihm der Täter noch eine Ohrfeige versetzt hatte und versuchte, nach dem Ohrhörer zu greifen, setzte sich der 13-Jährige zur Wehr, was die Flucht des Angreifers zur Folge hatte.

Dieser wird beschrieben als 15-18 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Normale Statur, schwarze Haare mit kurzen Seiten, nordafrikanisches Erscheinungsbild. Sprach ohne Akzent und trug eine dunkelblaue Daunenjacke der Marke "Hilfiger" eine grau/weiße Jogginghose sowie schwarze Sneakers mit weißer Sohle der Marke "Niki Air-Force".

