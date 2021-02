Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Transporter aufgebrochen

Seggebruch (ots)

(ma)

An einem Kleintransporter der Marke Nissan wurde von Sonntag auf Montag in Seggebruch an der Echtorfer Straße von Unbekannten eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Aus dem Fahrzeug, das auf einem Privatgrundstück stand, wurden mehrere Baumaschinen entwendet.

Eine genaue Schadensaufstellung liegt durch den Geschädigten derzeit noch nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell