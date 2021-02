Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210209-1-pdnms Bei Fahrzeugkontrolle in Neumünster Drogen gefunden

Neumünster (ots)

Am 08.02.2021 gegen 12.55 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeistation Mitte in Neumünster ein Fahrzeug und seine 20 jährige Fahrzeugführerin in der Marienstraße in Neumünster, weil diese bei der Fahrt nicht gegurtet war. Bei dieser Kontrolle stieg den Beamten der typische Marihuana Geruch in die Nase. Der anschließende Betäubungsmittelvortest reagierte positiv auf THC, eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Über die Staatsanwaltschaft Kiel konnte ein Durchsuchungsbeschluss für das Fahrzeug erwirkt werden. Weil die Durchsuchung des Fahrzeuges erfolgreich war und geringe Mengen Marihuana im Fahrzeug gefunden wurden, wurde auch noch die Durchsuchung der Wohnung der Beschuldigten angeregt. Auch in der Wohnung konnten geringe Mengen Marihuana beschlagnahmt werden, insgesamt wurden bei der Beschuldigten 50 Gramm Marihuana gefunden. Die 20 jährige Neumünsteranerin erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie dem Fahren unter Drogeneinfluss.

