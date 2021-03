Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: In Bauwagen und Gartenhütte eingebrochen

Freiburg (ots)

In Laufe der vergangenen Woche, 21.-28.03.2021, sind Unbekannte in einen Bauwagen und eine Gartenhütte bei Küssaberg-Kadelburg eingebrochen. Die betroffenen Grundstücke liegen am Gemeindeverbindungsweg zwischen Kadelburg und Dangstetten in der Verlängerung der Eckhaustraße. Aus dem Bauwagen wurde nichts entwendet, aus der Hütte drei Bierflaschen und Shisha-Tabak. Vermutlich der oder die selben Tatverdächtigen dürften am Sonntag, 28.03.2021, zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr, die Hütte nochmals heimgesucht haben. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und verschütteten das restliche Bier in und um die Hütte herum. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-283) hat die Ermittlungen übernommen.

