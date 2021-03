Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Alkoholisierter Autofahrer bedroht und beleidigt Einsatzkräfte

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntag, 28.03.2020, die Einsatzkräfte der Polizei massiv bedroht und beleidigt, nachdem er in Lottstetten kontrolliert worden war. Gegen 13:00 Uhr konnte der 37-jährige hinter dem Steuer seines Wagens nach einer gemeldeten Streitigkeit gestoppt werden. Er war deutlich alkoholisiert. Eine Überprüfung ergab über zwei Promille. Während den gesamten folgenden Maßnahmen bedrohte und beleidigte der Mann eingesetzten Polizeibeamten. Nach Blutprobe und Führerscheinbeschlagnahme wurde der Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

