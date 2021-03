Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Zeugensuche nach gefährlichem Überholvorgang

Freiburg (ots)

Zeugen sucht die Polizei, nachdem ein Gespannfahrer am Freitag, 26.03.2021, gegen 15:35 Uhr, auf der L 146 in Höhe Todtmoos-Prestenberg gefährlich überholt haben soll. Wie ein Autofahrer anzeigte, habe ihn ein Pkw mit Anhänger in Fahrtrichtung Todtmoos überholt, obwohl Gegenverkehr kam. Sowohl der entgegenkommende weiße Pkw als auch der Überholte mussten stark abbremsen, damit kein Unfall passierte. Ein Kennzeichen ist bekannt. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die Insassen des entgegenkommenden Pkws, sich zu melden.

